Враг продолжает пытаться захватить Авдеевку: ВСУ отразили 15 атак – Генштаб

За последние сутки в Украине произошло 51 боевое столкновение по всей линии фронта. Горячее всего на востоке страны, где нашими защитниками было отбито 15 атак только в районе Авдеевки и 17 штурмов вблизи Марьинки.

Об этом свидетельствует сводка Генштаба на вечер 15 февраля. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отмечает командование ВСУ.

Всего за сутки враг нанес 30 ракетных и 56 авиаударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО (к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под огнем россиян оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 5 атак у Тернов, Ямполевки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары, а также артиллерией и из минометов обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под огнем РФ оказались около 10 населённых пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атака неподалеку от Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Оккупанты нанесли авиаудары и обстреляли 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под огнем оккупантов оказались 5 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг наступательных действий не вел. Однако на Новопавловском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага южнее Пречистовки и возле Старомайорского Донецкой области. Под обстрелы попало около 10 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток предпринята одна неудачная попытка штурма позиций наших войск. Под обстрелы попали 4 населенных пункта, в том числе областной центр.

Российская оккупационная армия продвигается по всему участку фронта и атакует, растет опасность для прифронтовых населенных пунктов. Поэтому именно эффективная оборона, а не отдельные персоналии в Генштабе, является сегодня самой важной темой. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

Как сообщал OBOZ.UA, в государстве-агрессоре продолжают наращивать производство различных видов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, оккупанты модернизируют БПЛА, например "Шахеды" и "Ланцеты".