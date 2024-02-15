Враг продвигается по всему фронту, какова стратегия Генштаба: интервью с майором Гетьманом

Кадровые изменения в Генеральном штабе ВСУ априори не могли отразиться на ситуации на фронте всего через несколько дней после прихода новой команды. Ранее на адаптацию могли уйти месяцы, сейчас же, в ситуации полномасштабной войны, пришедшим в ГШ боевым генералам понадобится по крайней мере месяц. Впрочем, как при главкоме Залужном, так и при главкоме Сырском текущая задача украинской армии остается неизменной: держать оборону.

Российская оккупационная армия продвигается по всему участку фронта и атакует, растет опасность для прифронтовых населенных пунктов. Поэтому именно эффективная оборона, а не отдельные персоналии в ГШ является сегодня важной. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По вашим оценкам, на что способна новая команда, пришедшая в Генеральный штаб ВСУ? Уже озвучен список лиц, вошедших в обновленный ГШ.

– Почти все они – генералы с боевым опытом. Есть вопросы только к одному человеку, к тому, кого назначили командующим Территориальной обороной (Игорь Плахута. – Ред.), который вроде бы во время Революции Достоинства был по ту сторону Майдана, хотя уголовных дел против этого человека не было. Тем не менее вопросы к нему есть. Поэтому хотелось бы, чтобы этот человек, по крайней мере в первое время, стал более публичным и рассказал, какая роль у него была на Майдане десять лет назад и какова была его роль в начале полномасштабного вторжения. Ведь почти никто не знает, в каких боевых действиях он участвовал и что именно он делал.

Я не думаю, что этот человек враг. Но если есть вопросы, на которые общество хочет услышать ответы, вполне нормально на них ответить. Ибо молчание может привести к тому, что люди сами сделают определенные выводы, и они могут быть нехорошими.

Все же остальные – это боевые генералы. Для каждого из них это повышение по лестнице армейской карьеры. И они очень хотят доказать всем нам и, возможно, в первую очередь себе, что они достойны занимать эти должности, что они по крайней мере будут работать не хуже, чем те, кто были до них.

Поэтому любое поражение Вооруженных сил на поле боя под их командованием – это поражение всех нас, всех украинцев. Так же как победа на поле боя – это наша общая победа. Поэтому, конечно, мы будем желать себе не поражений, а побед. А как это будет? Дайте им хотя бы несколько недель, чтобы они успели хотя бы принять дела. Потому что не может быть, чтобы сегодня человек занял какую-то должность, а уже завтра начинает совершать какие-то движения. В правилах ВСУ прописано, что на овладение должностью человеку дается время и только после этого к нему могут быть какие-либо вопросы или требования.

Конечно, тот срок на освоение должности, который был до вторжения, сократился, но все равно он есть. Раньше он составлял полгода. Я понимаю, что сейчас у нас такого времени нет. Но дайте хотя бы месяц.

– Считаете ли вы, что и из-за кадровых изменений, и из-за текущих проблем с военной помощью Украине руководство нашей страны могло принять решение о переходе на новую стратегию в противостоянии с Россией?

– Какая новая стратегия? Пока что после наших наступательных действий летом, которые уже закончились (плохо или хорошо – это отдельный вопрос), сейчас мы должны держать оборону, потому что враг продвигается по всему участку фронта и ведет боевые действия, где-то более, где-то менее активные. Что произошло? Мы наступали и вдруг перешли к обороне? Давайте поддерживать новую команду, но поддерживать профессионально.

Мы держали оборону две недели назад, и сегодня мы тоже ее держим. Какая новая стратегия? Новая команда еще не приняла дела, поэтому их действия еще не смогли оказать существенного влияния на события на поле боя. Армия – инерционная система, она не может существенно измениться за один день.

– Собственно, я имела в виду не сегодняшние и не завтрашние изменения на поле боя, а те, которые могут произойти, скажем, в ближайшие месяцы.

– Положительные для нас изменения могут произойти только в том случае, если мы получим необходимое количество оружия, снарядов и всего, что необходимо для ведения боевых действий. В частности, человеческий ресурс. У нас не хватает людей, у нас не полностью укомплектованы бригады, ведущие боевые действия. Их нужно пополнять и создавать новые бригады. Если этого не будет, то ни о каких успехах говорить нельзя.

Не может человек даже уровня Юлия Цезаря или Наполеона добиться успеха на поле боя, если у него нет войска, а у войска нет оружия в необходимом количестве.

– Итак, сейчас главная задача Сил обороны – именно держать оборону.

– Да, и эта задача не изменилась за последние минимум 3-4 месяца. Враг анонсировал наступательные действия зимой. Он начал это делать пусть не непосредственно из Авдеевки, но, как пример, 10 октября прошлого года россияне начали активные наступательные действия с привлечением большого количества живой силы и техники под Авдеевкой и вообще по всем направлениям фронта. Купянско-Лиманское направление, Марьинское, Бахмутское.

Мы должны были перейти в оборону, чтобы сдержать врага. Кстати, президент Зеленский говорил о том, что нам нужно строить укрепления, было дано распоряжение инженерным войскам. Ибо одни и те же люди не могут днем воевать, а ночью копать траншеи. Президент также говорил, что нужно усиливать укрепления на северной границе, потому что есть вероятность того, что россияне могут попытаться атаковать нас с севера – это Сумская, Черниговская и Киевская области.

– Как вы оцениваете текущие угрозы, например, для крупных городов – Харькова, Киева и т. п.?

– Угрозы усилились. Россияне заявляли, что будут активизировать боевые действия, усиливать ракетные обстрелы Харькова и прифронтовых городов. Таким образом враг планирует давить на наше военно-политическое руководство и на гражданское население, что они и делают.