Украина меняет стратегию: российскую армию и экономику ждет много болезненных ударов

Масштабные изменения в украинском военном руководстве, недавно проведенные президентом Зеленским, свидетельствуют также и о поиске новых стратегий противостояния российской агрессии в новых условиях, сформировавшихся по причине недостаточных объемов военной помощи от западных партнеров.

Именно факторы недостаточной помощи вынуждают Силы обороны Украины переходить к исключительно оборонительным действиям для сдерживания наступательных инициатив российской оккупационной армии на восточном фронте.

Украина переходит на новую стратегию противостояния с Россией

Исходя из этого, перед военно-политическим руководством Украины стоит вопрос оптимизации военных усилий в новых, сверхсложных условиях противостояния с агрессором. Понимая, что максимальная задача, а именно освобождение всех оккупированных украинских территорий, остается глобальной целью, военное руководство Украины должно продолжать искать подходы и средства, которые могут нанести России и ее армии болезненные удары.

Именно такие подходы должны выполнить две основные задачи, влияя на способность РФ успешно вести и обеспечивать свою захватническую войну. Во-первых, это задача нанесения острейших ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и смежных отраслей промышленности, а во-вторых – акцент на повреждении или уничтожении наиболее ценных, важных и уникальных единиц военной техники, которые невозможно или особенно трудно или дорого восстанавливать. Поэтому дальше необходимо раскрыть нюансы этих подходов более подробно.

Удары по российской промышленности должны подорвать экономическую базу войны

Следует отметить, что успешные действия украинских Сил обороны в рамках деструктивного влияния на целостность российского ВПК приобретают системный характер. В последние месяцы 2023 года объекты российской военной промышленности получили удары от украинских сил, а начало 2024 года ознаменовалось системными атаками на нефтеперерабатывающие предприятия России.

По мнению многих экспертов, успешные атаки на российские НПЗ могут стать весьма весомым фактором влияния как на способность снабжать российскую армию топливом, так и в целом негативно повлиять на экономику РФ, где нефть является одним из ключевых "столпов" финансовой стабильности.

Стоит отметить, что в атаках на российские НПЗ удается выводить из строя самое ценное и уникальное оборудование, восстановление которого может длиться месяцами, что оказывает негативное влияние на топливную отрасль российской экономики. Поэтому масштабирование таких акций со стороны украинских сил должно продолжаться, ведь способность Кремля вести преступную войну в первую очередь базируется на стабильной и мощной экономике.

Уничтожение Черноморского флота РФ продолжается

Приблизительно те же тенденции, которые также необходимо масштабировать, имеют место в сугубо военном противостоянии с российской армией. Поэтому необходимо более подробно остановиться на этом, ведь мы уже видим немало примеров на практике.

В первую очередь это атаки на корабельный состав российского Черноморского флота. За последние месяцы Силами обороны Украины были успешно поражены: подлодка "Ростов-на-Дону", большие десантные корабли "Минск" и "Новочеркасск", малый ракетный корвет "Аскольд" и ракетный катер "Ивановец", не считая повреждений ряда других единиц флота.

Фактически потери ЧФ РФ уже приближаются к 25% довоенного состава, а каждая потеря корабля является весомым ударом по имиджу Кремля в России и в мире, не говоря уже о невозможности быстрого восстановления корабельного состава, ведь новые судна строятся годами.

Уничтожение новейших и уникальных самолетов России как противодействие доминированию в небе

Не менее важны и операции украинских Сил обороны против воздушных сил противника. Ярким примером применения этой стратегии стало уничтожение двух десятков российских вертолетов ракетами ATACAMS в октябре 2023 года, а также уничтожение и повреждение средствами ПВО целого ряда ценных и важных самолетов России, таких как Су-34, Су-35, Ил-76, а также абсолютно уникальных и редких самолетов радиолокационной разведки А-50 и Ил-22М.

Очевидно, что не только уничтожение таких самолетов и вертолетов (особых ударных, типа Ка-52), но и такая угроза оказывает серьезное влияние на попытки россиян установить доминирование в воздухе.

В будущем операции против российской авиации необходимо расширять до нанесения ударов по аэродромам стратегической авиации в европейской части России (Дягилево, Шайковка, Энгельс, Саваслейка, Моздок и т.п.).

Уничтожение ценных и уникальных образцов сухопутной техники как системная "демилитаризация" российской армии

Наконец третье направление – особое внимание к уничтожению наиболее редкой, уникальной и ценной фронтовой техники российской армии, что в принципе происходит с первых дней вторжения в Украину.

К перечню такой техники, потери которой уже исчисляются десятками, относятся в первую очередь зенитно-ракетные комплексы стратегического и тактического уровня, такие как С-400, С-300, а также ЗРК "Тор" и "Бук", уничтожение которых значительно ослабляет противовоздушную защиту.

Кроме того, наиболее уникальной и ценной является разного рода радиолокационная техника, современные командно-штабные машины управления и связи, а также образцы техники, которых противник имеет ограниченное количество. Это системы РСЗО "Ураган", "Смерч", огнеметные системы типа ТОС-1, а также самоходная артиллерия большого калибра типа "Пион/Малка" и "Тюльпан". Сама охота на эту технику есть и должна оставаться приоритетными целями вновь созданного рода войск, а именно Сил беспилотных систем ВСУ.

Следовательно, концентрация украинских сил на этих задачах должна существенно ухудшить способность противника вести эффективные военные действия на суше, море и в воздухе, а также значительно усложнить процессы восстановления технического оснащения российской армии, не говоря уже об экономическом влиянии в случае эффективных операций против российской военной и нефтяной индустрии.