Потерять или сохранить флот ценой потери Крыма: Россия приближается к выбору

Активизация ударных операций Вооруженных Сил Украины против Черноморского флота России и российских военных сил и средств на территории временно оккупированного Крыма в случае системности успехов может привести к весьма интересным результатам.

Черноморский флот как первопричина Крымского противостояния

Для этого нужно шире взглянуть на стратегическое положение оккупированного Россией Крымского полуострова, а точнее его геополитическое значение. Если проанализировать историю российско-украинских отношений по Крыму, то можно сделать вывод, что краеугольным камнем первопричиной противостояния был исключительно Черноморский флот. А именно вопрос его принадлежности, состава, мест и сроков пребывания на территории Украины. Следует упомянуть, что в начале 90-х годов, пока вопросы принадлежности ЧФ не были урегулированы, Россия активно разыгрывала сепаратистскую карту в Крыму (попытки неудачного захвата власти т.н. Президентом Крыма Юрием Мешковым в 1995 году).

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После раздела флота и подписания Соглашения от 28 мая 1997 г. Россия получила право иметь военно-морскую базу в Крыму на 20 лет, однако во времена президента Виктора Ющенко активно поднимался вопрос о расторжении соглашения. Следовательно, показательным стало то, что почти сразу после избрания президентом Виктор Янукович в апреле 2010 года подписал пресловутые "Харьковские соглашения", по которым пребывание российского флота было продлено вплоть до 2042 года. Поэтому как в начале, так и после победы Революции Достоинства и устранения антиукраинского режима Януковича в Кремле поняли, что Украина будет окончательно разрывать соглашения о пребывании флота.

Аннексия Крыма как единственный способ сохранить базу российского флота

Фактически можно констатировать, что аннексия Крыма состоялась с одной главной целью – обеспечить за счет Крымского полуострова ведущее геостратегическое и военно-морское положение в Черном море и сохранить единственную возможность флота там находиться. Ведь Владимир Путин, как не способный геополитик, усвоил лишь базовый тезис о важности Крыма для Черноморского флота и пытается претворять это в жизнь с 2014 года. (К другим "успехам великого геополитика" можно отнести то, что Путин начал войну с отстранения НАТО от России, а вместо этого – получил Швецию и Финляндию в НАТО на самой границе его государства).

Потому что флот России в Крыму не может выдержать прямое столкновение с морскими силами НАТО, российский президент так и не понял. Даже Украина, почти не имея должной военно-морской мощи, уничтожила флагман ЧФ крейсер "Москва" уже на второй месяц полномасштабной войны, впоследствии добавив еще ряд потопленных или поврежденных кораблей.

Без флота ценность Крыма для России резко уменьшается

Поэтому, если проанализировать историю Крымского вопроса, становится ясно, что базирование российского Черноморского флота и военного контингента там – единственная главная причина, по которой Владимир Путин всеми силами держится за оккупированный Крым. Его никогда и никоим образом не интересовали интересы русскоговорящих граждан или другие культурно-религиозные вопросы. Даже любимая Путиным историческая концепция "Севастополь – город русской славы" несколько сомнительна, ведь в разное время город действительно упорно обороняли, но как в 1855, так и в 1942 году он был сдан противнику.

С экономической точки зрения, санкции после аннексии сделали из Крыма только внутрироссийский туристический центр, а логистика и водоснабжение без материковой Украины всегда были проблемными. Только после постройки Крымского моста и захвата "сухопутного коридора" в результате вторжения Крымский полуостров приобрел достаточную логистическую системность. Однако опять же – все российские системные инфраструктурные проекты направлены преимущественно на обеспечение флота и военного контингента.

Уничтожение Черноморского флота сделает Крым для России почти ненужным

Конечно, за 9 лет оккупации Кремль и большинство населения России воспринимают Крым своей территорией, и именно на этой фетишизации территориальных захватов держится легитимность путинского режима. Именно оккупация дала почувствовать рядовому россиянину величие его государства, но с другой – военные поражения и потери могут полностью "обнулить" народную поддержку Кремля. Поэтому для Украины необходимо активизировать атаки именно по корабельному составу российского флота. В случае нанесения значительных потерь, это заставит Россию перебазировать флот в Новороссийск, а следующим шагом должен быть выведение из строя Крымского моста. Без флота и моста реальная ценность Крыма для России значительно снизится, что больше – логистика оккупационного контингента на полуострове превратится в большую сплошную проблему, которая может угрожать катастрофой по мере приближения ВСУ к границам Крыма.

Следовательно, можно констатировать, что Крымский вопрос для России сводится к основной формуле "Есть флот – есть Крым". В случае нанесения флоту значительного поражения и падения его боеспособности Крымский полуостров может превратиться для Кремля в "тяжелый чемодан без ручки". В любом случае, удары по кораблям России со стороны Украины должны стать настолько сокрушительными, чтобы поставить российское руководство перед непростым выбором – потерять флот как боеспособную единицу, цепляясь за полуостров, или сохранить флот ценой потери Крыма. И хотя до этого еще далеко, правильное приложение военных усилий Украины в морской войне способно приблизить его максимально болезненным для противника способом.