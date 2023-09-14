"Теперь все базы Черноморского флота РФ под угрозой": начался новый этап в войне

Успешный удар по базе ЧФ РФ в оккупированном Севастополе показал возможности украинских защитников и открыл новый этап в войне. Впервые с начала полномасштабного вторжения была уничтожена российская подлодка, которая могла запускать крылатые ракеты "Калибр" по территории Украины. Важно и то, что теперь все базы Черноморского флота оказались "под угрозой", а это, в свою очередь, стало серьезным шагом к деоккупации Крыма.

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Растет статистика потерь России

По подсчетам аналитического проекта Oryx, с начала полномасштабной войны и до сентября 2023 г. Вооруженным силам Украины удалось повредить или уничтожить 16 российских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва" и большой десантный корабль "Саратов".

Два из поврежденных (до удара по ремонтной базе ЧФ РФ в Севастополе 13 сентября) кораблей – десантные корабли проекта 775. Первый был поврежден в марте 2022 года во время удара по порту Бердянска, второй в августе 2023-го – во время удара морскими беспилотниками по целям близ Новороссийска.

Теперь же к статистике потерь оккупантов добавились еще и подлодка "Ростов-на-Дону" (по кодификации НАТО Kilo), а также большой десантный корабль "Минск" (Ropucha).

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, рассчитывать на их восстановление врагу не приходится.

"Это значительные поражения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью – восстановлению не подлежат. Да, хорошие новости – повреждение и уничтожение большого десантного корабля "Минск" вражеского проекта 775, а также подлодки, что очень важно – носителя ракет "Калибр". Конечно, это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, для украинских граждан", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Можно предположить, что ракеты были запущены с самолетов из акватории Черного моря, однако официального подтверждений этому, конечно же, нет. Хотя командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и намекнул на удар ракетами Storm Shadow, использовав слова "оккупантов "штормит".

О том, что удар был нанесен британскими крылатыми ракетами, сообщил и телеканал Sky News, ссылаясь на осведомленные источники.

Начался новый этап

Ночная атака 13 сентября по военным объектам оккупантов в Севастополе стала самым чувствительным ударом по Черноморскому флоту. Координатор группы "Информационное сопротивление" полковник запаса ВСУ Константин Машовец убежден, что этот удар фактически "открыл" новый этап войны.

"На данный момент мало кто понимает в полном смысле значение того, что произошло в Севастополе. По сути это новый этап в войне, вполне сопоставимый с моментом появления на вооружении ВСУ M142 HIMARS и M270 MLRS. Пункт базирования ЧФ Севастополь (который к тому же имеет статус главной базы флота) является (ну, или считается таковым) наиболее защищенным пунктом... Учтите и тот факт, что противник имеет преимущество на море и в воздухе", – написал Машовец на своей странице в Facebook.

Он убежден, что людям, которые спланировали, подготовили и провели эту операцию, стоит ставить памятники при жизни.

Россияне задумались о "страшном"

Несмотря на усилия вражеской пропаганды принизить значение произошедшего, то, что возможности украинской авиации достаточны для проведения серьезных наступательных действий на значительную глубину, все же понимают в РФ.

"За полтора года конфликта Кремль так и не сумел решить ключевую задачу любой современной войны – завоевание господства в воздухе и полное "выключение" авиации противника. Не уничтожена авиация и ПВО – значит, нет господства в воздухе. Нет господства в воздухе – значит, борьба с бронетехникой ведется в рамках Первой мировой войны – прямые лобовые действия с земли. Самый затратный и самый неэффективный способ борьбы с танками противника. То же самое касается и борьбы на море. Теперь все базы Черноморского флота под угрозой. Учитывая же, что Черноморский флот – слабейший из всех четырех флотов России, даже частичное уничтожение его сил резко ослабит морские возможности России", – убежден российский аналитик Анатолий Несмиян.

По его мнению, усиление ЧФ РФ переброской сил из других флотов возможно, но "проблему это не снимает", а главное – будут слабеть и другие флоты России. "Попавший под удар БДК "Минск" как раз из состава Балтийского флота. Министерство обороны, конечно, сообщило, что нет проблем, и оба пораженных корабля будут введены в строй, но "будут" и "введены" – это разные вещи", – резюмировал Несмиян.

Тем временем в российском сегменте Telegram Z-каналы истерят, что украинцы "пытаются запереть Черноморский флот в базах и уничтожить его". Что же, такое развития событий с каждым днем становится все ближе.