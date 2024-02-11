Павлюк вместо Сырского, а Содоль вместо Наева: что известно о новых командующих ВСУ

В Вооруженных Силах Украины продолжаются кадровые изменения. На место Александра Сырского пришел бывший первый замминистра обороны Александр Павлюк. А вместо Сергея Наева должность командующего Объединенными силами ВСУ займет Юрий Содоль, который до этого был командующим морской пехотой ВМС ВСУ.

OBOZ.UA рассказал, что известно о новых командующих.

Александр Павлюк

Александр Павлюк Родился 20 августа 1970 в городе Звягель. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище (1991) и Национальную академию обороны Украины (2004).

Павлюк – кадровый офицер. Военную карьеру начал в 1991 году командиром танкового взвода. В 1993 году он стал командиром танковой роты, а с 1999 по 2003 гг. командовал танковым батальоном.

С марта 2005 по июль 2006 был заместителем командира бригады г. Звягель на Житомирщине.

С июля 2006 по март 2007 года Александр Павлюк был командиром украинских миротворческих войск в Косово.

В 2007 – 2010 годах был заместителем командира бригады, а впоследствии начальником штаба бригады г. Звягель. в Житомирской области;

В 2010—2015 годах Павлюк командовал 24-й отдельной механизированной бригадой имени короля Даниила, базирующейся в городе Яворов Львовской области.

В войне с российскими оккупантами участвовал с 2014 года.

Под его командованием 24 бригада участвовала в боях за освобождение Славянска, Красного Лимана, Краматорска, Лисичанская и других городов Донецкой и Луганской областей. В июне 2014 года отдельные подразделения 24 бригады вместе с 95, 79 и 72 бригадами ВСУ приняли участие в захвате и содержании 240-километрового участка украинской границы (Амвросиевка-Изварино).

11 июля 2014 года бригада понесла тяжелые потери в результате ракетной атаки российских войск под Зеленопольем. 6-7 августа части бригады, удерживавшие вверенные рубежи вблизи Должанского и других участков южной оперативной зоны, приняли участие в так называемом "Изваринском прорыве" — выводе украинских подразделений из частичного полуокружения вдоль украино-российской границы. Благодаря умелым и решительным действиям выход состоялся в определенные сроки, с минимальными потерями, после возобновления сил и доукомплектования бригада под командованием Александра Павлюка вернулась к выполнению задач по назначению на востоке Украины.

23 августа 2015 года Александр Павлюк получил воинское звание генерал-майора.

С 2017 по 2020 год он был командующим войсками Оперативного командования "Запад".

23 августа 2018 года указом президента Украины № 242/2018 Павлюку присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

С лета 2020 года он был Командующим подготовкой Командования Сухопутных Войск ВС Украины.

28 июля 2021 года назначен командующим Операцией объединенных сил.

В преддверии полномасштабного вторжения в январе 2022 года генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью британской газете The Times назвал огромной ошибкой отказ Украины от ядерного вооружения в 1994 году. Как опытный боевой командир он точно предсказал ориентировочную дату полномасштабного нападения войск РФ на суверенную Украину и успел подготовить подчиненные подразделения к эффективному сопротивлению.

Александр Павлюк с началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 Павлюк руководил обороной на востоке Украины. С 15 марта по 21 мая 2022 он возглавлял Киевскую областную военную администрацию. Павлюк обеспечивал организацию обороны и отражение российской агрессии в Киеве и Киевской области. Руководил стабилизационными мерами на освобожденных территориях Киевской области.

С мая 2022 по 21 февраля 2023 был начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. Тогда же Павлюк занимал должность командующего Группировкой сил и средств обороны Киева.

С 21 февраля 2023 года Александр Павлюк занимал должность первого замминистра обороны Украины.

За вклад в укрепление обороноспособности Украины, личное мужество и героизм, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Павлюк получил: звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (4 марта 2022); орден Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней; медаль "За военную службу Украине" и другие награды.

Юрий Содоль

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 г., г. Чугуев, Харьковская область. окончил среднюю школу в Мариуполе 1988 года, Сумское высшее артиллерийское командное училище 1992 года и Национальную академию обороны Украины имени И. Черняховского в Киеве 2022 (получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического, 2015 – оперативно-стратегического уровней).

Генерал-лейтенант Юрий Содоль до нового назначения был командующим морской пехотой Военно-сорских сил ВСУ, звание Героя Украины.

Служил в десантных войсках с 2003 года. За это время совершил 96 прыжков с парашютом.

В 2007 году был назначен командиром 25-й воздушно-десантной бригады.

На войне Юрий Содоль с 2014 года. Со своей бригадой побывал в самых горячих точках фронта. Среди прочего участвовал в боях за Рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, руководил прикрытием выхода украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года Содоля был назначен первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками. А с марта 2018 занимал пост командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.

С первых дней широкомасштабного вторжения России руководит обороной на одном из самых трудных участков фронта.

Юрий Содоль – Герой Украины (2022). Имеет медаль "За военную службу Украины" (2010). Ордена "За мужество" 3-й степени (2014) и Богдана Хмельницкого 3-й степени (2015).

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новых командующих разных родов войск ВСУ. В частности, генерал-лейтенанта Сергея Наева в должности командующего Объединенными силами заменил Юрий Содоль, а эксглава КОВА и бывший заместитель Резникова Александр Павлюк возглавил Сухопутные войска.

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