Россия модернизирует дроны и наращивает их производство, Запад может на это повлиять, – Игнат

В государстве-агрессоре продолжают наращивать производство разных видов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, оккупанты модернизируют БПЛА, например "Шахеды" и "Ланцеты".

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine в среду, 14 февраля. По его словам, на Западе могут повлиять на увеличение производства Москвой дронов, введя против агрессора новые виды экономических ограничений и контролируя уже существующие санкции.

Игнат отметил, что в сети все чаще появляются кадры новых российских беспилотников с реактивным двигателей, а также даже дроны "непонятного происхождения, собранные в гаражах".

Определенную модернизацию проводят с "Шахедами", серьезную модернизацию также проводят с "Ланцетами", что увеличивает их дальность. РФ хвастается об искусственном интеллекте..., но информацию эту надо воспринимать двояко. Да, они продолжают изготавливать БПЛА и будут наращивать их производство", – сказал спикер ВС ВСУ.

Западные государства со своей стороны также делают "огромные шаги" по развитию технологий, в частности, приобретает серьезные обороты работа над лазерным вооружением.

"Западу стоит уменьшить возможности России получать технологии путем контроля санкционных ограничений. А нам нужно смотреть, какие шаги нужно предпринять по технологическим скачкам, чтобы с помощью западных технологи создавать противодействие России. И это уже делается", – сказал он.

Игнат напомнил, что украинские ударные БПЛА часто поражает важные для оккупантов объекты на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Гуменюк ранее рассказала, что оккупанты снизили использование FPV-дронов в десять раз. В этом им помешала погода – плотный туман на Херсонском направлении "сломал" россиянам все планы.