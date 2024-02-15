Оккупанты в десять раз уменьшили использование FPV-дронов: Гуменюк назвала причину

Российский оккупант уменьшил использование FPV-дронов в десять раз. В этом ему помешала природа.

Об этом рассказала глава объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее мнению, очень плотный туман на Херсонском направлении "сломал" россиянам все планы.

"Враг не прекращает обстрелы. И обстановка в нашей зоне ответственности остается достаточно напряженной. Впрочем, сегодняшние погодные условия очень способствуют тому, чтобы работали Силы обороны. А вот у агрессора таких возможностей было меньше", – отметила Гуменюк.

По ее словам, если сравнивать вчерашние боевые сутки и сегодняшние, то количество использования FPV-дронов враг уменьшил в десять раз из-за чрезвычайно плотного тумана на Херсонском направлении, где россияне запускают беспилотники.

Она отметила, что другие конфигурации БПЛА россияне используют, как правило, для того, чтобы сбрасывать осколочные боеприпасы, и это количество тоже сегодня не достигает десятка.

"Погода существенно повлияла. Потому что 13 февраля, это предварительные боевые сутки, оккупанты использовали более семидесяти подобных дронов", – резюмировала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в Запорожском направлении ВСУ ликвидировали вражеского оператора FPV-дронов с позывным "Астап". Оккупант не только активно участвовал в боевых действиях в Украине, но и хвастался в сети "охотой на нацистов".

В ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались опрокинуть ее в Авдеевку.

Как сообщал OBOZ.UA, утро 14 февраля принесло новые приятные новости: во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов : ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Он получил пробоину в левом борту, накренился, а затем пошел ко дну в районе Алупки. Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она оказалась безуспешной.