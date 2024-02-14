В Запорожье ликвидировали российского оператора FPV-дронов с позывным 'Астап', который хвастался 'охотой на нацистов'. Фото

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали вражеского оператора FPV-дронов с позывным "Астап". Оккупант не только активно участвовал в боевых действиях в Украине, но и хвастался в сети "охотой на нацистов".

О гибели захватчика сообщили в российских Telegram-каналах. Оккупант служил в воздушно-десантных войсках России.

"На Запорожском направлении погиб очень результативный российский оператор FPV-дронов Иван с позывным "Астап". Он служил в ВДВ", – пишут об оккупанте россияне.

Российский оператор FPV-Дрон активно вел свой Telegram-канал, где не только выкладывал видео своих "охот", но и подробно сообщал о своей боевой работе. Так в одном из своих сообщений оккупант рассказывал об успехах российской армии и обещал, раскрыть и уничтожить позиции украинских воинов на Запорожском направлении, однако ВСУ ликвидировали его.

"Хочется еще раз показать противнику, что мы не стоим на месте, наши возможности расширяются. Еще месяц назад мы только мечтали, что сможем долететь до этого населенного пункта, а сегодня я могу очень долго наблюдать, заглядывая в прямом смысле, в каждое окно. Находить. И больно бить. И плевать я хотел на ваш бесполезный РЭБ. Мы ведем работу планомерно, дом за домом, не спеша. Все ваши позиции будут раскрыты и уничтожены", – грозился оккупант.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались опрокинуть ее в Авдеевку.

Как сообщал OBOZ.UA, утро 14 февраля принесло новые приятные новости: во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов : ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Он получил пробоину в левом борту, накренился, а затем пошел ко дну в районе Алупки. Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она оказалась безуспешной.