'Обошлась в разы дороже': российские пропагандисты пожаловались на огромные потери войск Путина в Авдеевке

Оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой немыслимых потерь. Они, по признанию некоторых Z-пабликов, "кратно превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут, где практически "сточилась" наиболее боеспособная сила РФ – ЧВК "Вагнер".

На признание поддерживающих агрессию против Украины российских турбо-патриотов обратил внимание журналист Денис Казанский. Тем временем активисты "Кібер Спротиву" раздобыли доказательства попыток российского командования скрыть потери, чтобы не омрачать президенту РФ Владимиру Путину долгожданную "победу".

Казанский опубликовал скриншоты поста из Telegram-канала российского пропагандиста Максима Калашникова, по совместительству являющегося соратником террориста и экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. В нем идет речь о том, что в штурмах Авдеевки Россия положила в разы больше оккупантов, чем в ходе захвата Бахмута.

При этом и по населению, и по площади Бахмут примерно в два раза больше, чем Авдеевка. Так, до войны в Бахмуте, площадь которого составляет 41,6 кв км, проживали чуть больше 73 тысяч человек. В Авдеевке же на 29 кв км жили около 32,5 тысяч жителей.

"Z-каналы пишут о том, какой ценой далось взятие того, что осталось от Авдеевки. Положив тысячи своих граждан, российские "защитники Донбасса" получили очередные дымящиеся руины. Почему Авдеевку так бешено заваливали трупами – очевидно. К выборам Путина срочно нужна была хоть какая-то победа. И ее добыли той самой ценой, о которой пишут друзья Гиркина-Стрелкова", – прокомментировал "каминг-аут" оккупантов Казанский.

На своем канале российский пропагандист опубликовал репост сообщения одного из российских оккупантов, который возмутился попытками большинства "коллег" и российских пабликов выдать отступление Сил обороны из города с целью сберечь жизни военных и избежать окружения за "сдачу х*хлами Авдеевки".

"Я по-прежнему считаю, что недопустимо озвучивание потерь, но как бы все в курсе, что Авдеевка в людях обошлась нам кратно дороже, чем Артемовск (Бахмут). И даже заключительный этап штурма – он тоже стоил кратно дороже", – отмечено в сообщении.

Автор сообщения также напомнил бравурные крики пропагандистов о "доблестных сражениях" оккупантов, которых российское командование снарядило "железными касками" вместо современной амуниции.

"Сегодня больше в железных касках никто не бегает, но не потому, что всех переодели, а потому, что носители тех железных касок закончились. В прямом смысле... Еще ни в одной войне в истории не выгрызали так каждый сантиметр громадных территорий, не заливали так кровью каждый шаг", – причитает автор сообщения.

Тем временем российское командование делает все возможное, чтобы не испортить Путину столь желанную для него в преддверии выборов "победу".

Активисты "Кібер Спротиву" еще в конце прошлого года смогли проникнуть в Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, возглавляемый автором превратившейся в мем фразы "потерь в вооруженных силах России нет" Игорем Конашенковым. Заполучив максимум важной и полезной для Сил обороны информации, киберактивисты оставили "лазейку" для дальнейших "визитов".

И благодаря этому получили доказательства отчаянных попыток МО РФ скрыть реальные масштабы потерь российских оккупационных войск в ходе штурмов Авдеевки.

В частности, они взломали почтовый ящик начальника группы информационного обеспечения упомянутого департамента – Дениса Беляева – и вытащили оттуда интересный документ, иллюстрирующий попытки МО РФ скрыть потери.

"Сейчас минпроп к*цапа активизирует своих приспешников и сгоняет клепать фейки об успешном успехе в Авдеевке и затыкать рты тем, кто говорит об огромных потерях вследствие сохранения традиций "мясных штурмов" к квадратным датам... Ситуация доходит до того, что к*цап, хоть и продвигается, но несет при этом такие потери от защитников города, что вынужден включать всю машину военной пропаганды, чтобы перекрыть вопли руснявых душ, которых сейчас под Верку Сердючку в аду жует цербер", – прокомментировали содержание полученного документа в "Кібер Спротиві".

Так, департамент Конашенкова спустил в пресс-службы российской армии приказ всячески восхвалять "массовый подвиг и героизм" захватчиков, пришедших на чужую землю в качестве оккупантов.

При этом действия армии страны-агрессора должны сравниваться с действиями советской армии во время Второй мировой войны. В частности, рекомендовано проводить параллели между захватом Авдеевки и штурмами хорошо укрепленных позиций нацистских войск красноармейцами в ходе Миусской наступательной операции в 1943 году. Целью той операции было сковывание, а по возможности – разгром группировки противника на Донбассе, чтобы не допустить перебрасывания его сил в район Курского выступления, где в то время шли решающие бои.

От пропагандистов в МО РФ категорически требуют "избегать в сообщениях упоминаний о потерях личного состава, акцентируя внимание на продвижении сил и средств". Содержание "сообщений" они должны согласовывать с возглавляемым Конашенковым департаментом.

В письме также напомнили о том, что информация о потерях оккупационной армии как в живой силе, так и в технике и вооружениях составляет государственную тайну, поэтому представители военной пропагандистской машины РФ должны позаботиться о том, чтобы эти данные не получили представители так называемых СМИ России.

Напомним, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить окружения и сохранить жизни воинов.

Тем временем в ISW оценили ситуацию в Авдеевке. Аналитики не подтверждают российские заявления о хаотичном отходе Сил обороны и безумных потерях, которые они понесут при выходе из города. Выход Сил обороны в ISW считают достаточно организованным.

В то же время россияне пытаются помешать выходу украинских воинов и нанести им максимально возможные потери, ведь сам по себе захват Авдеевки не дает России никаких значимых оперативных преимуществ.