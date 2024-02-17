В ISW оценили ситуацию в Авдеевке и объяснили, даст ли ее захват преимущества войскам Путина. Карта

Украинские силы начали отходить из Авдеевки по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Россияне пытаются усложнить отход Сил обороны из города или не допустить их полного выхода.

Оккупанты стремятся нанести украинским войскам как можно большие потери, поскольку сам по себе захват Авдеевки не даст значимых в оперативном отношении преимуществ и никак не поможет оккупационным силам добиться значительного в оперативном отношении продвижения. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В ночь на 17 февраля стало известно о приказе главнокомандующего ВСУ Сырского украинским силам отойти из Авдеевки на более выгодные позиции. Этот приказ главком обосновал необходимостью избежать окружения и сберечь жизни воинов.

"Заявление Сырского сделано после нескольких подтвержденных наступлений России на окраине Авдеевки за последние сутки. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что российские войска продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и к югу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, добились незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке Авдеевки и захватили Авдеевский городской парк в центре Авдеевки", – рассказали в ISW.

Этому приказу предшествовало решение командования ОСУВ "Таврия", руководившего обороной Авдеевки, об уходе украинских воинов с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Официальные лица Украины, добавляют в ISW, также сообщали о переброске на Авдеевское направление подкрепления для стабилизации ситуации и дальнейшего истощения российских сил, продолжавших атаки.

"Нормальной практикой является привлечение подкреплений, которые функционируют как приемные силы, которые могут позволить отходящим подразделениям восстановиться по подготовленным оборонным позициям", – отметили аналитики.

При этом россияне тиражировали утверждение, что украинцы, мол, массово отступают, что отступление из Авдеевки Сил обороны становится все более хаотичным, и что украинцы несут значительные потери. В ISW отметили, что не нашли никаких доказательств, что эти утверждения соответствуют действительности.

"ISW не наблюдала никаких визуальных доказательств большого или хаотического отвода украинских сил, и продолжающийся незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас совершают относительно контролируемый отход из Авдеевки", – говорится в материале.

Также российские источники уверяли, что оккупанты имеют продвижение на востоке Авдеевки – вплоть до юго-западной окраины города, а также к югу вдоль улицы Грушевского и к западу от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, которые украинские силы используют для поставок позиций в восточной и южной части города.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты перерезали одну грунтовую дорогу, которая соединяет Авдеевку с Ласточкиным, или, по крайней мере, близки к этому.

Также российские "военкоры" убеждали, что оккупанты вот-вот окружат оставшиеся в центре украинские силы на востоке и на юге Авдеевки. По словам одного из них, чтобы сомкнуть "кольцо", россиянам оставалось чуть больше километра. Однако аналитики считают эти утверждения преувеличением.

"Сейчас ISW оценивает, что продвижение россиян в этих двух районах (на западе и на юге города. – Ред.) разделяют примерно три с половиной километра на основе имеющихся визуальных доказательств", – отметили авторы материала.

По данным россиян, в городе остается до 5 тысяч украинских воинов, и они якобы фактически заблокированы в населенном пункте. А вот командующий Таврийской группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 13:00 16 февраля российские войска не окружили ни одного украинского подразделения в Авдеевке.

По мнению аналитиков, российские войска преследуют цель не допустить организованного выхода украинских войск из Авдеевки и стремятся нанести Силам обороны в городе максимально возможные потери. Такого же мнения придерживается военный обозреватель Константин Машовец.

"Украинским силам, возможно, придется провести контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдивики, а усилия России усложнить или предотвратить украинский уход могут стать все более изнурительными. Украинским силам, возможно, придется стабилизировать линию фронта путем контратак в районе, где российские силы пытаются замкнуть окружение украинских сил в Авдеевке, чтобы провести упорядоченный отход", – отмечают аналитики ISW.

Между тем в 3 отдельной штурмовой бригаде, которую недавно перебросили в район Авдеевки для проведения контратак, 16 февраля отчитались, что нанесли критические потери 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ, заявив, что оба подразделения "фактически стерты".

Также воины бригады отметили, что весомые потери понесет и 30-я омсбр ВС РФ.

И в ISW убеждены: продолжение попыток России нанести Украине в Авдеевке максимальные потери и воспрепятствовать выходу украинских подразделений, потери оккупантов значительно приумножат.

"Дальнейшие усилия России в Авдеевке, направленные на усложнение украинского отхода, и украинские контратаки для прикрытия отходящих украинских сил, вероятно, приведут к дальнейшим потерям России", – считают аналитики.

Они прогнозируют, что дальнейшее продвижение российских вой к западу от Авдеевки, куда на подготовленные позиции отходят украинские силы, будет для оккупантов очень сложным. И они с высокой вероятностью понесут значительные потери, если решат атаковать эти позиции Сил обороны на открытых полях.

И эти потери, как и захват Авдеевки в целом, не принесут оккупационным войскам никаких значимых оперативных преимуществ.

"Российские силы, вероятно, имеют целью усложнить или предотвратить украинское отступление в надежде нанести значительные в оперативном отношении потери украинским силам в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не даст никаких значимых в оперативном отношении преимуществ или путей для значительных в оперативном отношении продвижения", – резюмировали в ISW.

Напомним, накануне, 16 февраля, в ISW сообщали, что оккупанты продвинулись в Авдеевке, но ВСУ дают отпор врагу. Еще в предыдущем аналитическом материале эксперты констатировали, что кроме информационных и пропагандистских преимуществ захват Авдеевки не принесет России никакой выгоды. Впрочем, российских оккупантов и бросали в "мясные штурмы" на этот укрепленный город исключительно потому, что президенту РФ Владимиру Путину нужна перед выборами "победа". Таковой, по его мнению, могло бы стать утверждение, что РФ "отбросила" украинские войска от Донецка, "обезопасив" оккупированный облцентр от обстрелов – хотя это не соответствует действительности.