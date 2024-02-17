Обеспечивали эвакуационный коридор: в ГУР показали работу спецназовцев в Авдеевке. Фото

Спецназначенцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки. Они обеспечивали эвакуационный коридор для украинских подразделений и наносили тяжелые потери постоянно атакующим штурмовым группам оккупантов.

Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе ГУР. Ведомство также обнародовало кадры боевой работы спецназовцев военной разведки.

"В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназначенцы ГУР Украины совместно с воинами Сил спецопераций, спецподразделения "Дозор" Госпогранслужбы, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизации обеспечивали эвакуационный коридор", – говорится в сообщении.

Во время оборонной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", отлично зарекомендовавшие себя в боевых условиях, рассказали в ГУР.

"Сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага. Слава Украине и всем, кто ее защищает!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки с целью не допустить окружения и сохранить жизни воинов.

– По состоянию на час дня 17 февраля операция по выводу войск из Авдеевки продолжалась. Это решение абсолютно правильное, но очень сложное в реализации, заявил замкомандира 3 ОШБр Максим Жорин.

– Президент Владимир Зеленский назвал вывод войск из Авдеевки "профессиональным решением". По его словам, Украина может победить, но это зависит не только от мужества наших воинов, но и от готовности Запада помогать.

– Войска РФ захватили микрорайон "Химик" и коксохимический завод в Авдеевке, а также продолжают наступление восточнее Тернов.

– По данным росСМИ, за оккупацию Авдеевки оккупанты заплатили потерями, которые в разы превышают в битве за Бахмут.

– Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина усвоила несколько уроков в Авдеевке. Прежде всего, речь идет о необходимом количестве вооружения: ПВО, средствах дальнего поражения и артиллерийских снарядах.

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