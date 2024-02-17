Враг захватил микрорайон 'Химик' и Авдеевский коксохимический завод: в DeepStatе показали ситуацию на карте

Оккупационные войска России захватили микрорайон "Химик" и коксохимический завод в городе Авдеевка. Кроме того, вражеские силы продолжают свое наступление восточнее Тернов.

Об этом сообщили в Telegram-канале DeepState и показали ситуацию на карте. Ранее вражеские войска уже захватили Авдеевскую железнодорожную больницу, городской парк и продвигались на территорию Авдеевского завода металлических конструкций в районах Ласточкиного и Невельского.

"Враг захватил мойкрорайон "Химик" и Авдеевский коксохимический завод. Противник продвинулся восточнее Тернов. Геолоцировано під**ов на АКХЗ и в Авдеевском городском совете", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.

Также сообщалось, что оккупация Авдеевки далась российским войскам ценой невероятных потерь. Они, по признанию некоторых Z-пабликов, "разово превышают" потери оккупантов в боях за Бахмут, где практически "сточилась" наиболее боеспособная сила РФ - ЧВК "Вагнер".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина может победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.