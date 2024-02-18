Во время оккупации Авдеевки погибли 17 тыс. российских военных: в ВСУ рассказали подробности

Во время захвата Авдеевки было убито 17 тысяч российских военнослужащих. Общие русские потери при оккупации города – 47 тысяч солдат.

Такие данные предоставил британскому национальному вещателю представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. В BBC отметили, что не в состоянии проверить эти числа, потому что РФ с весны 2022 года не предоставляет официальных данных о потерях.

Командующий указанной группировкой войск Александр Тарнавский добавил, что во время выхода украинских военных из Авдеевки, "под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен ". Он пообещал обратиться в международные гуманитарные организации и к странам-посредникам, чтобы пленным предоставили возможность вернуться на родину.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, командовавшего захватчиками на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.

В то же время некоторые российские пропагандисты пожаловались на безумные потери войск Путина в Авдеевке : под этим небольшим городом на украинском Донбассе было ликвидировано "в разы больше" захватчиков, чем уничтожила Россия в мясных штурмах Бахмута.