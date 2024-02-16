Во время отхода с Авдеевки на новые позиции несколько бойцов ВСУ попали в плен, – генерал Тарнавский

На территории Авдеевки Донецкой области на вечер пятницы, 16 февраля, продолжались тяжелые бои между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Украинские воины в течение дня маневрами выходили с разрушенных позиций и закреплялись на новых рубежах обороны, однако во время одного из таких выходов несколько наших защитников попали в плен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", – написал он.

Тарнавский также проинформировал об эвакуации из Авдеевки раненых военных – этот процесс продолжается, хотя и осложнен непрерывными обстрелами.

"На данный момент нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенной также остается поставка боеприпасов. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой", – отметил бригадный генерал.

Российские войска продолжают наносить артиллерийские и массированные бомбовые удары, пытаясь окончательно стереть Авдеевку с лица земли. На штурм города противник бросает все свои резервы, перебрасывая их с других направлений.

Несмотря на это и преимущество россиян в личном составе, артиллерии и авиации, наши Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов. За сутки в районе Авдеевки украинские военные отразили более 30 атак войск РФ. Агрессор произвел 20 авиаударов и более 150 артиллерийских обстрелов.

"Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе. Авдеевская оборонительная операция продолжается. Враг платит высокую цену", – резюмировал Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины после многих месяцев ожесточенных боев с российскими оккупантами отошли с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки Донецкой области. Проводилась перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

– На одном из участков в Авдеевке бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ находились в полном окружении российских оккупантов. В городе продолжались маневры наших защитников, поскольку они пытались прорвать кольцо.

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