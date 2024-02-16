'Бавовне' быть? Агенты 'Атеш' разведали маршрут переброски пушек 'Гиацинт-Б' в оккупированном Крыму. Фото

Военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, зафиксировало маршрут переброски оккупантами тяжелых пушек "Гиацинт-Б" на территории Крыма. Свое вооружение враг перевозил через Евпаторию.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш". Четыре 152-мм буксируемые пушки россияне провезли в сторону выезда из города в направлении Симферополя.

"Изучение маршрутов системной переброски различного типа техники может помочь Силам обороны Украины в планировании точечных ударов по скоплению оккупантов и их техники", – отметили в "Атеш".

Партизаны показали фото пушек и отметили на карте шоссе, по которому осуществлялась перевозка.

В "Атеш" напомнили, что 4 февраля Силы обороны Украины сообщили о поражении одной из таких пушек войск РФ. Партизаны считают, что эти четыре "Гиацинта" везут на замену уничтоженного вооружения.

"Наша задача – помочь оккупантам не довезти их до заданной точки прибытия. Нам нужна любая информация про передвижение и места дислокации как и техники оккупантов, так и их личного состава", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, агент движения "Атеш" провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму. Она находится на окраине Севастополя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!