Агенты "Атеш" разведали нефтебазу в Крыму, пока оккупанты с наряда "сидели" в телефонах. Фото и видео

Агент движения "Атеш" провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму. Она находится на окраине Севастополя.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщил Telegram-канал партизанского движения. Там обнародовали фото и видео, снятые участником "Атеш".

Координаты объекта: 44.588366, 33.623550. В этом районе располагается улица, которая носит название Нефтяная.

"Наши агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП. Можно предположить, что нефтебаза во всю используется оккупантами", – рассказали партизаны.

Разведчику "Атеш" удалось сделать фиксацию объекта на камеру, пока наряд отвлекся на свои телефоны.

Пресс-служба отметила, что для российских солдат, которые далеко от фронта, это частое явление. "Вскоре это сыграет с ними в злую шутку", – предупредили патриоты.

Участники партизанского движения добавили, что разведка военных объектов и скопления живой силы ВС РФ в Крыму продолжается. Они призвали вступать в свои ряды и поддерживать Силы обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Во временно оккупированном Крыму россияне наладили подпольное производство фортификационных сооружений для ВС РФ, в частности так называемых зубов дракона. Одно из таких предприятий действует на окраине Евпатории.

– Агенты военно-партизанского движения "Атеш" также провели разведку стратегического аэродрома в поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма. Оттуда происходит большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.

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