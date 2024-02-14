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Агенты "Атеш" разведали нефтебазу в Крыму, пока оккупанты с наряда "сидели" в телефонах. Фото и видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
9,9 т.
Нефтебаза захватчиков во временно оккупированном Крыму

Агент движения "Атеш" провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму. Она находится на окраине Севастополя.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщил Telegram-канал партизанского движения. Там обнародовали фото и видео, снятые участником "Атеш".

Координаты объекта: 44.588366, 33.623550. В этом районе располагается улица, которая носит название Нефтяная.

"Наши агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП. Можно предположить, что нефтебаза во всю используется оккупантами", – рассказали партизаны.

Территория охраняется военнослужащими страны-агрессора

Разведчику "Атеш" удалось сделать фиксацию объекта на камеру, пока наряд отвлекся на свои телефоны.

Пресс-служба отметила, что для российских солдат, которые далеко от фронта, это частое явление. "Вскоре это сыграет с ними в злую шутку", – предупредили патриоты.

Разведка местности
Вражеская нефтебаза
Агенты Атеш показали нефтебазу на окраине временно оккупированного россиянами Севастополя (Крым, Украина)
Партизаны провели разведку
Нефтебаза противника на карте

Участники партизанского движения добавили, что разведка военных объектов и скопления живой силы ВС РФ в Крыму продолжается. Они призвали вступать в свои ряды и поддерживать Силы обороны Украины.

Пока наряд втыкал в телефоны, агент Атеш снял местность на камеру
Координаты: 44.588366, 33.623550

Как писал OBOZ.UA:

– Во временно оккупированном Крыму россияне наладили подпольное производство фортификационных сооружений для ВС РФ, в частности так называемых зубов дракона. Одно из таких предприятий действует на окраине Евпатории.

– Агенты военно-партизанского движения "Атеш" также провели разведку стратегического аэродрома в поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма. Оттуда происходит большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.

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