Украинские партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Фото

Во временно оккупированном Крыму россияне наладили подпольное производство фортификационных сооружений для ВС РФ, в частности так называемых зубов дракона. Одно из таких предприятий действует на окраине Евпатории.

Его месторасположения выявил агент партизанского движения "Атеш". В Telegram-канале сообщества сообщили об этом 13 февраля, а также показали фото.

Координаты объекта: 45.222853, 33.361945

На предприятии изготовляют железобетонные конструкции, в том числе "зубы дракона" и противотанковые ежи. Продукцию передают российским войскам, которые продолжают строить укрепления вдоль береговой линии и админграницы с Херсонской областью.

По данным "Атеш", работы на линии обороны идут в ускоренном режиме. "Удары по Джанкою и Бельбеку в очередной раз демонстрируют оккупантам, что время их изгнания из оккупированных территорий скоро настанет", – сказано в посте.

Партизаны предупредили, что сотрудничество со страной-агрессором будет иметь последствия. "Ведь по случайности можно остаться без бизнеса", – намекнули участники движения.

В "Атеш" добавили, что всю необходимую информацию о подпольном производстве передали Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа считает, что т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

– Неижпапа также заявил, что Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России вооружением, полученным от Запада.

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