"Ждать осталось недолго": командующий ВМС Украины дал свой прогноз касательно Крымского моста

Т.н. Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать, считает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

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О Керченском мосте Неижпапу спросил журналист Дмитрий Гордон, записывая с вице-адмиралом интервью. Запись разговора была опубликована в понедельник, 5 февраля, на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Крымский мост теоретически покойник?" – спросил интервьюер. "Да", – ответил Неижпапа. "Не будет его?" – уточнил журналист. "Нет", – заявил командующий ВМС.

Гордон уточнил, когда это может произойти. "Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно", – заявил командующий. Судя по его реакциях на интервью, военный уверен в своей точке зрения.

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, знают ли Силы обороны Украины, как уничтожить Крымский мост.

Напомним: недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что причины того, что незаконно построенный оккупантами Керченский мост до сих пор не уничтожен, технические и политические. У Сил обороны Украины нет необходимого для этого оружия, заявлял дипломат.

Как писал OBOZ.UA:

– Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы ВСУ с радостью приняли бы два британских корабля HMS Argyll и HMS Westminster. Эти суда могут быть досрочно списаны Королевским военно-морским флотом.

– Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России вооружением, полученным от Запада, отмечал Неижпапа.

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