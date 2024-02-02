Дмитрий Кулеба объяснил, почему до сих пор не удалось уничтожить Крымский мост

Причины того, что незаконно построенный российскими оккупантами Керченский мост до сих пор не уничтожен, технические и политические. У Сил обороны Украины нет необходимого для этого оружия.

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Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он дал новое интервью французскому изданию Le Figaro.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российской ПВО", – объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Он уверен, что уничтожение Крымского моста будет праздником не только в Украине, но и во многих других странах Европы.

Также Кулеба ответил на вопрос, почему Запад поставил украинским военным оружие для защиты, но недостаточно для того, чтобы выиграть войну.

Глава МИД подчеркнул: мы благодарны партнерам за помощь. "Но очевидно, что нынешнего уровня поставок вооружений, как по количеству, так и по темпам и динамике, недостаточно для того, чтобы изгнать Россию из Украины. Это намеренное действие со стороны наших партнеров? Мы так не думаем. Причина скорее в неготовности Запада к войне такого масштаба в Европе", – считает Кулеба.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал еще больше "бавовны" во временно оккупированном Крыму в 2024 году. На вопрос, стоит ли ожидать, что в этом году Крымский мост также будет пылать, Буданов ответил: "Я надеюсь на это".

– В начале 2024-го Служба безопасности Украины показала фильм о двух успешных поражениях Керченского моста и пообещала продолжение.

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