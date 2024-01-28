В ВМС назвали условие ускорения победы Украины в войне

Украина могла бы выиграть войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России вооружением, полученным от Запада. В таком случае оборонный и наступательный потенциал Сил обороны был бы крепче.

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Соответственно, враг бы тоже иначе вел себя на поле боя. Такое мнение высказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа в интервью Sky News.

"Чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и определенные возможности для уничтожения инфраструктурных объектов врага, тем быстрее мы победим", – сказал вице-адмирал по поводу западного оружия.

Он убежден, что с большими возможностями Украины в вопросе оружия, эта война развертывалась бы иначе.

"Если бы Украина имела те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно, он вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", – пояснил Неижпапа.

По его словам, Россия, зная боевые возможности украинских Сил обороны, соответственно и "реагирует на действия" наших защитников.

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает: если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", – считает Неежпапа.

В этом же интервью командующий ВМС отметил, что украинский флот с радостью бы принял два военных корабля Великобритании, которые ей, вероятно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков, которые их обслуживают. По данным Sky News, с Королевского флота в этом году должны списать фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который только недавно отремонтировали.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания The Washington Post, США готовят план долгосрочной поддержки Украины в войне с РФ. Однако там нет пунктов о возвращении территорий в 2024 году.

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