Неижпапа: украинский флот с радостью принял бы два британских военных корабля, которые собираются списать

Военно-морские силы ВСУ с радостью приняли бы два британских корабля HMS Argyll и HMS Westminster. Эти суда могут быть досрочно списаны Королевским военно-морским флотом.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал Командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News. Оно было опубликовано 27 января.

Вице-адмирал отметил: Украине нужны военные корабли, "потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота".

"Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам Украины, мы будем этому очень рады", – заявил он.

Фрегаты HMS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster могут вывести из эксплуатации в 2024 году. Причина – нехватка обслуживающего персонала. Моряков, которые работают на этих кораблях, могут перенаправить на фрегаты нового класса.

HMS Argyll – старейший действующий британский фрегат типа 23 Duke в Королевском флоте. Его спустили на воду в 1989 году. Корабль планировалось вывести из эксплуатации в еще в 2023-м.

HMS Westminster – фрегат Королевского флота типа 23, который был спущен на воду в 1992 году. В октябре 2022-го начался его плановый двухлетний ремонт с намерением продлить срок службы до 2028–2029 годов. Однако в мае 2023-го появились сообщения, что ремонт был приостановлен из-за плохого материального состояния корабля.

Как писал OBOZ.UA, в Черном море по состоянию на утро 28 января находились два российских корабля-ракетоносителя. Общий залп – до восьми "Калибров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!