Угроза сохраняется: в ВМС назвали актуальное количество ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях

В Черном море по состоянию на утро 28 января находились два российских корабля-ракетоносителя. Общий залп – до восьми "Калибров".

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Такими данными по состоянию на 07:00 воскресенья, 28 января, поделились Военно-морские силы ВС Украины. В Telegram-канале ВМС обнародовали соответствующую инфографику.

Всего зафиксировано:

– в Черном море – шесть вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр";

– в Азовском море – один корабль российских военных;

– в Средиземном море – два корабля противника, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр" (общий залп – до восьми ракет).

За сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

– к Азовскому морю – 15 судов, из них шесть двигались из пролива Босфор;

– к Черному морю – 10 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Пресс-служба отметила, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия вечером 27 января и ночью 28 января атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, среди которых была баллистика. Защитники нашего неба сбили:

– 4/8 вражеских Shahed-136/131;

– 0/2 ракет "Искандер-М";

– 0/3 ракет С-300.

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