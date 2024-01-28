РФ атаковала Украину 'Шахедами' и баллистикой: сбиты четыре вражеских дрона

Страна-агрессор Россия вечером 27 января и ночью 28 января атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, среди которых была баллистика. Защитники неба сбили четыре из восьми вражеских ударных БПЛА.

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К сожалению, в результате действий российских террористов есть и попадания в ряде регионов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты использовали для атаки восемь дронов типа Shahed-136/131, которые они запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ). Из Воронежской области РФ враг направил две ракеты "Искандер-М" по Полтавщине, а из временно оккупированной части Донетчины – три зенитных управляемых ракеты С-300 по районам области.

Мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили четыре "Шахеда", которые атаковали прифронтовую зону.

Остальные российские ударные БПЛА и ракеты атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру на Полтавщине (там есть прилет в промышленный объект), Донетчине, Запорожье и Днепропетровщине.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Но подробнее о ликвидации последствий этих обстрелов баллистикой позже расскажут в местных администрациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 января Россия тоже атаковала регионы Украины "Шахедами" и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все четыре дрона на Кировоградщине, а российская ракета "Искандер-М" попала по Донетчине.

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