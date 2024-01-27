Оккупанты атаковали Полтавщину ракетами, есть прилет в промышленный объект: вспыхнул пожар

Вечером субботы, 27 января, российские оккупационные войска атаковали ракетами Полтавскую область. По враждебным целям отработала система противовоздушной обороны Украины.

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Однако зафиксирован прилет в промышленный объект. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО", – говорится в сообщении.

Пронин уточнил, что есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

"Враг обязательно будет наказан!" – добавил он.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска в субботу, 27 января, по Бериславу и Тягинке Херсонской области. В результате очередной атаки захватчиков есть погибший и раненные гражданские.

Ранее сообщалось, что ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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