Оккупанты ударили ракетой 'Искандер М' по Славянску: видео с места попадания и подробности

Ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Целью путинских террористов стал керамический цех и многоэтажные дома. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

По информации начальника Славянской военной администрации Вадима Ляха, вражеская ракета попала в керамический цех, но из-за ударной волны были повреждены жилые многоэтажные дома. В квартирах выбило окна, но, к счастью, обошлось без жертв.

В Донецкой областной военной администрации уточнили, что в результате ракетного удара по Славянску было разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детский сад и инфраструктурный объект.

Напомним, в ночь на 26 января оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мирноград Покровского района Донецкой области. Вследствие обстрела шесть человек получили ранения, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ обстреливала Мирноград в ночь на 22 января. Тогда ранения получили два человека, повреждены многоквартирные дома. Днем ранее оккупанты попали в заведение культуры в Мирнограде.

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