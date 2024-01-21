Оккупанты обстреляли Донетчину и Харьковщину: есть раненые и погибший. Фото

Российские оккупационные войска 20 и 21 января нанесли массированные удары по Харьковщине и Донетчине, убив и ранив мирных людей. В ряде населенных пунктов вражескими обстрелами разрушены жилые дома, заведение культуры, помещение "Новой почты" и другие объекты инфраструктуры.

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Предварительно, захватчики наносили удары артиллерией, КАБами и ракетами С-300. О последствиях очередных военных преступлений РФ рассказали в областных военных администрациях и МВД.

Харьковщина

По данным Харьковской ОВА, поздно вечером 20 января оккупанты обстреляли из артиллерии село Песчаное Купянского района – из-за этого погиб мужчина 1950 года рождения.

Ночью в воскресенье российским артиллерийским и минометным ударам подверглось еще около 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки – Чугуевского; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синковка, Петропавловка, Берестово – Купянского района.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, около 02:00 враг обстрелял село Тищеновка Купянского района. Там поврежден газопровод, частный дом, но обошлось без пострадавших.

Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли Волчанск Чугуевского района, а затем в 04:15 ударили по городу еще и управляемой авиабомбой. В результате вражеских ударов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала.

Донетчина

В местных администрациях отметили, что накануне россияне выпустили три ракеты по Новогродовке – повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание. Всего за сутки оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, ранив двух человек.

Ночью в воскресенье войска РФ обстреляли ракетами, вероятно С-300, города Мирноград, Селидово Покровского района и Константиновка Краматорского района.

По Силидово враг ударил дважды около 03:15. В городе повреждены помещение "Новой почты", две пятиэтажки, восемь частных домов, предприятие, семь гаражей, две хозяйственные постройки, два нежилых помещения и ангар. Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 400 кв. м недействующего склада.

В Мирнограде оккупанты попали в заведение культуры. Местные отмечают, что от одного из старейших культурных зданий города остались одни руины.

В 03:20 россияне обстреляли Константиновку ракетами С-300. В городе частично разрушено здание школы, повреждены здания детского сада, магазин и шесть частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января войска РФ ударили ракетами С-300 по Покровску и селу Ривне Мирноградской громады Донетчины, убив 11 мирных жителей. В результате военного преступления россиян в одном из домов погибла молодая семья с детьми и их родственники.

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