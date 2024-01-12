Россияне убили семью с детьми в Донецкой области: что известно о погибших

6 января россияне ударили ракетами С-300 по Покровску и селу Ровное Мирноградской громады Донецкой области. В результате погибли 11 мирных жителей, среди которых пятеро – дети.

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В селе Ровное в одном доме погибли сразу шестеро людей: молодая семья с детьми и их родственники.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Погибла вся семья

В тот день, 6 января, молодые родители Даша и Александр Самофаловы, их 3-летняя дочь Ева и 7-летний сын Руслан пришли в дом мамы Саши в селе Ровное Мирноградской громады, чтобы поздравить ее с Рождеством. Принесли с собой угощение.

Семья уже год жила в Киеве, куда переехала из-за войны. К родственникам они приехали на новогодние праздники, после старого Рождества уже собирались возвращаться.

К поздравлениям присоединился и 9-летний Богдан, сын брата Александра Сергея, который сейчас служит в ВСУ и защищает Украину.

Родные собрались в гостиной и тут начался обстрел. Первая ракета ударила неподалеку. Мама Даши как раз позвонила им, чтобы узнать, все ли в порядке. А вторая ракета попала прямо в дом. После этого на звонки Дашиной мамы уже никто не отвечал...

Спасатели несколько дней разбирали завалы дома. К сожалению, опознать погибших можно будет только по анализам ДНК.

Даша увлекалась танцами, Саша работал на СТО

Знакомые семьи рассказали, что Даша родилась и росла в городе Мирноград Донецкой области. Девочка была очень доброй и застенчивой, оптимисткой по жизни.

"Она всегда улыбалась. Она была очень умной девушкой, с золотой медалью закончила школу. Увлекалась восточными танцами, а еще пела в церковном хоре", – говорит одна из подруг.

С Сашей Даша была знакома давно, они вместе были в одной компании. А поженились в 2015 году. На страничке в одной из соцсетей сохранились свадебные фото молодых людей. В 2017 у них родился первенец, сын Руслан.

Даша и Саша были очень счастливы, потому что очень хотели ребенка, мечтали о большой и дружной семье.

Саша взял на себя все обязанности главы семьи. Сначала он работал в шахте, потом стал работать на СТО. Он очень увлекался автомобилями.

Даша работала в онлайн-магазине, продавала одежду, обувь. Уже когда в семье было двое детей она полностью занялась домашним хозяйством.

Знакомые говорят, что старший сын по характеру был очень похож на маму – такой же застенчивый и скромный. Но очень смышленый. Больше всего он любил собирать конструктор LEGO.

Ева была любимой младшей дочерью. Очень добрая, ласковая, щедрая девочка. Всегда защищала своего братика.

Также вследствие ракетного удара по дому погиб 9-летний Богдан – сын брата погибшего Александра. Брат сейчас приехал в село, чтобы заниматься похоронами родных – сына, семьи брата и своей мамы. У Даши остались мама, брат и сестра.