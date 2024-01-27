Оккупанты ударили по Бериславу и Тягинке на Херсонщине: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в субботу, 27 января, по Бериславу и Тягинке Херсонской области. В результате очередной атаки захватчиков погибли и ранены гражданские граждане.

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Также нанесли ущерб местной инфраструктуре. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Армия РФ ударила по Тягинце. Есть раненый", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Кроме того, в Офисе Генерального прокурора добавили, что российские военные также атаковали дронами город Берислав Херсонской области.

В результате погиб местный житель, еще один с ранениями доставлен в больницу.

Также повреждены дома, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители документируют военные преступления, совершенные оккупантами.

Напомним, в ночь на 26 января российские войска снова атаковали Херсон с ЗРС С-300. По городу захватчики нанесли два ракетных удара: есть пострадавшие и разрушения.

Днем 24 января российские террористические войска также атаковали Херсон. Под ударом оказалась одна из городских больниц, где пострадали два медработника.

Оккупанты терроризируют беспилотниками прибрежные населенные пункты Херсонщины. Только 22 января там зафиксировано 19 ударов, а с минувшего понедельника – 108, из которых "шахедами" – 5.