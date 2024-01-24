Оккупанты ударили по больнице в Херсоне, есть раненые

Днем 24 января российские террористические войска атаковали Херсон. Под ударом оказалась одна из городских больниц, где пострадали два медработника.

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Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Также, по его словам, под огонь оккупантов попала 60-летняя жительница Херсона. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В результате атаки, травмы получили трое работников медицинского учреждения. Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлена горожанка. Повреждена гражданская инфраструктура", – отметили в прокуратуре.

Напомним, 23 января российские оккупанты атаковали из авиации село Саблуковка в Бериславском районе Херсонской области. Оккупанты попали в жилой дом, в котором находились люди. Двое местных жителей погибли на месте: мужчина – на месте, женщина – по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 января оккупанты обстреляли Херсонщину и областной центр. В результате вражеских атак погиб один человек, три человека получили ранения. В результате вражеской атаки по Центральному району Херсона пострадал 52-летний мужчина.

– Оккупанты терроризируют беспилотниками прибрежные населенные пункты Херсонщины. Только 22 января там зафиксировано 19 ударов, а с минувшего понедельника – 108, из которых "шахедами" – 5.