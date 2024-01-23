Оккупанты ударили по центру Херсона, есть пострадавший

Российские оккупационные войска 23 января обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадал 52-летний мужчина.

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Об этом сообщает Херсонская ОГА. В результате инцидента он получил взрывную травму, черепно-мозговую травму и ранение глаз.

Мужчину транспортировали в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 23 января запустила по Украине 41 средство воздушного поражения разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

Также 23 января во время массированной атаки оккупантов раздавались взрывы в Харькове. В результате ракетного удара по региону пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов русские террористы разрушили детскую санаторную школу. Также полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе.