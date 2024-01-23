Оккупанты атаковали село на Херсонщине: погибли мирные жители

Российские военные 23 января из авиации атаковали село Саблуковка в Бериславском районе Херсонской области. Оккупанты попали в жилой дом, в котором находились люди.

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Об этом рассказал глава Хереской ОВА Александр Прокудин. Он уточнил, что из-за атаки РФ жилье мирных жителей было полностью разрушено.

Из-за удара по Саблуковке погибли двое местных жителей. Так, на месте удара погиб мужчина, его личность устанавливается. Кроме того, спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. К сожалению, ее сердце остановилось по дороге в больницу.

Бериславская окружная прокуратура добавила, что из-за удара по Саблуковке начато досудебное расследование. Уголовное производство ведется по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством.

В свою очередь, глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко сообщил, что из-за обстрелов россиянами областного центра погиб штатский мужчина ориентировочно 70 лет. На момент вражеской атаки он находился у подъезда многоэтажки. Также при обстреле Херсона получила ранение 74-летняя женщина, она госпитализирована.

Власти показали кадры с места, где в Херсоне был убит мирный житель.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 23 января запустила по Украине 41 средство воздушного поражения разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

Также 23 января во время массированной атаки оккупантов раздавались взрывы в Харькове. В результате ракетного удара по региону пострадали дети. Кроме того, было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов русские террористы разрушили детскую санаторную школу. Был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе.