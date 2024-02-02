Агенты 'Атеш' провели разведку аэродрома 'Саки', откуда истребители РФ взлетают для атак на Украину. Фото

Агенты военно-партизанского движения "Атеш" провели разведку стратегического аэродрома в поселке Новофедоровка в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Это один из стратегически важных объектов врага, откуда происходит большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.

Видео дня

Об операции "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале. Сообщение дополнено фотографиями, на которых изображен аэродром, где расположены вражеские истребители, средства ПВО и радиолокационные системы.

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известном как Сакский аэродром. На момент разведки зафиксировано около 10 истребителей Су-30, что подчеркивает важность аэродрома как платформы для воздушных операций, так и места размещения средств ПВО и РЛС типа Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты", — говорится в сообщении.

Каста-2Е2 (39Н6) — мобильная трехмерная низколетающая радиолокационная станция ближнего наблюдения средней дальности, используемая как в военных, так и гражданских целях.

Партизаны отмечают, что это лишь небольшая часть всех полученных ими разведданных. Всю информацию они передали Силам обороны Украины, поэтому теперь ждут хороших новостей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агентам военно-партизанского движения "Атеш" удалось снять, как по улице Евпатории транспортируют поврежденные российские танки Т-62. Эту технику враг применял в войне против Украины в Запорожском направлении.

Также мы сообщали, что украинские партизаны во временно оккупированном Донецке подняли украинский флаг. Сине-желтый флаг взвился прямо над "ДНР-овским" орлом-гербом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!