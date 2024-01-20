Партизаны заметили изуродованные танки ВС России в оккупированной Евпатории: фото, видео

Агентам военно-партизанского движения "Атеш" удалось снять, как по улице Евпатории транспортируют поврежденные российские танки Т-62. Эту технику враг применял в войне против Украины в Запорожском направлении. Также этот советский танк оккупанты использовали и на южном направлении фронта в Украине, чтобы сдержать наступление украинских Вооруженных Сил на Николаевском и Херсонском направлениях.

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Подходящее фото и видео "Атеш" выложил в своем Telegram. Партизаны отмечают, что ведут постоянную разведку по врагу, фиксируя места его дислокации, склады боекомплектов, горюче-смазочных материалов и т.д.

"Исходя из того, что наши агенты часто замечают в Крыму поврежденную технику России, мы можем заключить, что СОУ успешно отражают попытки рашистов продвинуться и захватить новые территории. Мы продолжаем разведку и сбор новых целей для дальнейшего их уничтожения. Мы не остановимся, пока последний оккупант не оставит незаконно захваченные украинские земли", — говорится в тексте сообщения.

"Атеш", что в переводе с крымско-татарского означает "огонь" - военное партизанское движение, действующее на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Его создали украинцы и крымские татары после полномасштабного вторжения России в Украину в сентябре 2022 года. Кроме украинцев и крымских татар, в состав группировки входят еще и россияне.

Среди удачных операций партизан:

ликвидация в больницах Симферополя 30 российских военнослужащих (ноябрь 2022 г.);

поджог казарм с русскими военными в пгт Советское; (ноябрь 2022 г.);

поджог в России торговых центров и складов (декабрь 2022 г.);

подрыв автомобиля, приведшего к гибели двух российских солдат и госпитализации двух других в оккупированной Новой Каховке (февраль 2023):

подрыв пути между Абрикосовкой и Раденском, расположенными в Херсонской области Украины (март 2023);

14 марта 2023 года представитель "Атеш" заявил о том, что с помощью бомбы убил заместителя начальника военной администрации Новой Каховки;

6 мая 2023 года партизанская организация взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина в Нижегородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потери войск России в районе Авдеевки Донецкой области в последние недели значительно выросли. Цифр он не озвучил, но отметил, что Украина занимала сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где расположен крупный коксохимический завод.

Также мы писали о том, что недавно пилоты из роты ударных беспилотных авиационных комплексов РУБАК 63-й ОМБр благодаря высокому мастерству и слаженности нанесли существенные потери путинским войскам. В результате успешных ударов по врагу путинские захватчики сгорели вместе с БТР.

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