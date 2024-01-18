Сработали ювелирно: пилоты РУБАК 63-й ОМБр точным ударом уничтожили БТР врага. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии с помощью FPV-дронов. Один из таких успешных ударов по врагу нанесли бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Путинские захватчики сгорели вместе с БТР. Видео удара по врагу появилось в распоряжении OBOZ.UA.

Пилоты изо роты ударных беспилотных авиационных комплексов РУБАК 63-й ОМБр благодаря высокому мастерству и слаженности нанесли существенные потери путинским войскам.

Захватчики двигались в колонне, состоящей из двух единиц техники по дороге. Украинские военнослужащие заметили передвижение врага и затем ювелирно сработали по цели с помощью дрона.

В результате удара враг понес потери в технике и личном составе, который находился сверху на броне.

Напомним, воины Сил обороны Украины за сутки 17 января ликвидировали в боях 780 военнослужащих российской армии. На сегодня агрессор потерял на нашей земле уже 373 600 единиц живой силы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Сил обороны Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска на левом берегу Днепра на Херсонщине. Вражеская армия за сутки 17 января лишилась как минимум девяти единиц техники, важной станции разведки и БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области воины 63-й ОМБр показали на видео.