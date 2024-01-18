ВСУ обезвредили за сутки 21 танк армии РФ и 780 оккупантов

Воины Сил обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали в боях 780 военнослужащих российской армии. На сегодня агрессор потерял на нашей земле уже 373 600 живой силы.

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Также защитники уничтожили множество военной техники и вооружения врага, в том числе 179 единиц накануне. Данные о потерях ВС РФ по состоянию на 18 января опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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