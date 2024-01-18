Оккупанты ночью атаковали Украину 33 'Шахедами': силы ПВО сбили 22 дрона

Силы противовоздушной обороны Украине в ночь на 18 января уничтожили 22 из 33 дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты запускали их с южного направления.

Видео дня

Об отражении атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ. Там подчеркнули, что ночью враг также ударил по Харьковщине двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Что касается ударных беспилотников Shahed-136/131, то их российские войска запускали из района Приморско-Ахтарска и Курской области РФ. В основном эти 33 дрона летели в направлении южных и северных регионов.

Защитникам неба удалось сбить 22 вражеских БПЛА, еще несколько "Шахедов" не достигли своих целей.

Над отражением этого воздушного нападения работали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, а также привлекались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Все это происходило в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки ночью 17 января военные впервые применили украинскую систему ПВО FrankenSAM. Благодаря ей защитники сбили вражеский дрон типа Shahed на расстоянии девяти километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!