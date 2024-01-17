Украина ночью применила самодельную ПВО: 'Шахед' уничтожили на расстоянии 9 километров

В ночь на 17 января во время вражеской атаки дронами на Украину наши военные впервые применили систему FrankenSAM. Ей удалось сбить Shahed с расстояния в девять километров.

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Об этом на брифинге в Давосе рассказал глава Минстратегпрома Александр Камышин. FrankenSAM – это самодельная гибридная система ПВО украинцев.

Для ее изготовления объединили три ЗРК:

– советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow;

– ракеты "воздух – воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС;

– ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

По словам Камышина, у Украины "примерно 5 таких проектов", все системы уже развернули на поле боя.

FrankenSAM – совместная американо-украинская разработка, известная с 2023 года. Ее основная идея – сочетание западных ракет с существующими в Украине советскими ЗРК. Проект призван усилить украинскую ПВО в борьбе с советскими атаками на фоне истощения запасов советских ракет для ЗРК Бук и других.

Напомним: о создании и успешных испытаниях "франкенштейна" ПВО сообщалось еще в октябре 2023 года. Программа FrankenSAM зародилась еще в 2022 году, когда украинские официальные лица обратились к союзникам с просьбой о помощи в поиске ракет для простаивавших в арсенале 60 советских пусковых установок "Бук".

Понимая, что Западу будет сложно получить производимые в России боеприпасы для систем "Бук", украинцы предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, подаренных США.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года Камышин сообщил, что самодельные гибридные системы ПВО обеспечивают стране быстрые решения. Они уже используются нашими военными и показывают результаты своей работы.

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