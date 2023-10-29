Западные ракеты плюс советские ЗРК: как Украина и США создали 'франкенштейна' ПВО

Украина и США создали гибридные системы ПВО .Это – передовые ракеты класса "земля-воздух" западного калибра с модернизированными пусковыми установками или радарами советской эпохи.

Речь идет о AIM-9M Sidewinder, Sea Sparrow, ЗРК Бук. Их называют "франкенштейнами", так как они переоборудованы в рамках программы FrankenSAM. Об этом сообщает The New Yourk Times.

Есть два варианта этой импровизированной системы противовоздушной обороны – один из советских пусковых установок "Бук" и американских ракет Sea Sparrow, другой – с радарами советской эпохи и американскими ракетами Sidewinder. Они были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных базах в Соединенных Штатах и ​​предназначены для будет доставлен в Украину этой осенью.

Третий, ракетный комплекс "Хок" времен Холодной войны, впервые был показан на поле боя в Украине на этой неделе воскресения".

"Вместе ЗРК FrankenSAM способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это самая важная задача, с которой Украина сталкивается сегодня", – говорится в материале.

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Истоки программы FrankenSAM берет свое начало в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к союзникам с просьбой помочь им найти ракеты примерно для 60 пусковых установок "Бук" советской эпохи и радаров, которые простаивали в киевском арсенале.

Понимая, что Западу будет сложно получить произведенные в России боеприпасы для систем "Бук", украинцы вместо этого предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, подаренных Соединенными Штатами.

Но американские инженеры настояли на выполнении этой работы, и им потребовалось более семи месяцев, чтобы протестировать и утвердить комплекс после того, как в январе Пентагон согласился предоставить для проекта ракеты Sea Sparrow.

Так, первые несколько отремонтированных пусковых установок "Бук" и ракет поступили в Украину совсем недавно.

Украина была готова отправить в США для переоборудования еще 17 установок "Бук", но американские инженеры смогли сдать только пять в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские специалисты переоборудовали управляемые ракеты типа "воздух – воздух" AIM-9M Sidewinder, которые были переданы Соединенными Штатами Америки для использования на истребителях F-16. В частности, их переделали в ракеты "земля – воздух".

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