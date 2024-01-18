Охота удалась: ВСУ поразили российскую РЛС 'Зоопарк', станцию РЭБ 'Репелент-1' и проредили ряды врага

Защитники Украины на Таврическом направлении в течение суток ликвидировали 385 человек и уничтожили 57 единиц военной техники. Среди утилизированных машин врага такие ценные экземпляры, как радиолокационная станция "Зоопарк" и радиоэлектронная борьба "Репелент-1".

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты, а также нанес 41-й авиаудар за сутки.

По словам военачальника, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" россияне совершили 38 боеприкосновений и 924 артобстрела. В то же время враг продолжает нести существенные потери. Также в воздух взлетело 3 склада боеприпасов противника.

Репеллент-1 – российская радиоэлектронная станция, предназначенная для подавления работы беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 30-35 км. Способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам, может глушить беспилотники на расстоянии до 2,5 км. Комплекс является одной из новейших разработок русского Научно-технического центра радиоэлектронной борьбы.

Зоопарк-1 – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством. Стоимость такой системы более 10 млн. долларов.

Напомним, накануне в Силах обороны юга сообщили, что защитники Украины уничтожили по меньшей мере девять единиц техники, важную станцию разведки, БПЛА и другие. Также подтверждено, что за день на левом берегу стало меньше по меньшей мере на 16 российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью FPV-дронов уничтожили БТР оккупантов вместе с экипажем. Захватчики двигались в колонне, состоящей из двух единиц техники по дороге. Украинские военнослужащие заметили передвижение врага и ювелирно сработали по цели с помощью дрона.