В оккупированном Донецке украинские партизаны подняли сине-желтый флаг. Фото

Украинские партизаны во временно оккупированном Донецке подняли украинский флаг. Сине-желтый флаг взвился прямо над "ДНР-овским" орлом-гербом.

Видео дня

Соответствующее фото опубликовали в Telegram "Мариуполь Сопротивление". Активисты иронически поинтересовались у главаря "ДНР" Дениса Пушилина, как ему такое зрелище.

"Чипушилин – ***ло?" – отметили в сообщении.

Напомним, СМИ сообщили, что во временно оккупированном Донецке с приходом оккупантов пропало водоснабжение. В лучшем случае воду подают по графику, однако часто ее вообще нет, поэтому люди вынуждены растапливать снег.

Дончане записывают обращение к гауляйтеру Денису Пушилину и все чаще вспоминают, что при "бандеровцах" таких трудностей не было и в помине.

Ранее активисты движения "Желтая лента" показали, как горят российские пропагандистские газеты во временно оккупированном Мелитополе. Отмечается, что путинские террористы распространяют в украинских городах пропагандистскую газету "Комсомольская правда", которая являлась одним из главных рупоров пропаганды еще при СССР. Захватчики нагло лгут в газетах, что украинцы якобы рады приходу в свои дома "русского мира".

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму украинские патриоты устроили смелую акцию сопротивления. Активисты распространили сотни посланий захватчикам в Симферополе и Ялте, напомнив, что остров принадлежит только Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!