Российская 'гордость' пылает в огне: 'Желтая лента' показала, как в оккупированном Мелитополе борются с путинской пропагандой. Фото

Государство-террорист Россия продолжает пропагандистскую кампанию на временно оккупированных территориях Украины. Враг распространяет листовки и газеты.

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В свою очередь украинские партизаны всеми силами борются с кремлевской ложью. Об этом в Telegram сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

Путинские террористы распространяют в украинских городах пропагандистскую газету "Комсомольская правда", которая была одним из главных рупоров пропаганды еще во времена СССР. Захватчики нагло врут в газетах, что украинцы якобы рады приходу в свои дома "русского мира".

Также оккупанты восхваляют и преподносят в своей пропаганде российского диктатора Владимира Путина. В свою очередь активисты движения сопротивления прилагают все усилия, чтобы как можно меньше пропагандистских газет попало в руки украинцам.

"Жители Мелитополя активно сжигают вражескую пропаганду. Сколько бы своих лживых газет не печатали оккупанты, активисты движения "Желтой Ленты" знают, что этот мусор нужно уничтожать. На этой неделе было сожжено более 150 экземпляров газет оккупантов только в Мелитополе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти России продолжают усилия по консолидации контроля над информационным пространством в преддверии мартовских президентских выборов. Они принялась наказывать медиа и отдельных граждан за распространение "фейков", в которых якобы дискредитируется российская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает изменять этнический состав населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Так, местных жителей отправляют на работу в континентальную Россию, а своих "гастролеров" завозят на ВОТ.

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