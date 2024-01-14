В Донецке оккупанты оставили людей без воды и света: те вспомнили 'притеснения бандеровцев'. Фото

Во временно оккупированном Донецке с приходом оккупантов пропало водоснабжение. В лучшем случае, воду подают по графику, однако зачастую они не соблюдаются, поэтому люди вынуждены растапливать снег.

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Кроме того, в захваченном Россией украинском городе есть серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Поэтому жители Донецка записывают обращения к гауляйтеру Денису Пушилину и все чаще вспоминают, что при "бандеровцах" таких трудностей не было и близко, пишет российское издание ASTRA.

"Жители Донецка жалуются на отсутствие воды, им приходится топить снег. В некоторых домах нет отопления и электричества, рассказали жители", – отмечено в сообщении.

Так называемые власти утвердили графики подачи воды в донецкие многоэтажки. Однако жителям города, поверившим в обещания назначенных Россией гауляйтеров, раз за разом приходится возвращаться домой без воды.

"Терешковой, 3, 4 подъезд. 19 часов. По графику подача воды – в 5 (17) часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду вода шла ровно 50 минут, подъезд не успел набрать. Сейчас начало 8-го, мы все стоим. Стоит бабушка. Она живет на 9 этаже одна, и уже неделю она остаётся без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век", – рассказала жительница микрорайона Текстильщик.

Люди действительно набирают снег в ведра и растапливают их на газовых плитах. В противном случае, взять жидкость им негде.

Жители Донецка записывают гневные обращения к Пушилину, требуя "начать наконец-то заниматься Донецком".

"Уважаемый Денис Пушилин, может, хватит пиариться и дарить Москве розы на ВДНХ, может, пора заняться проблемами Донецка?" – вопрошает одна из местных жительниц на видео.

Помимо отсутствия воды многих жителей Донецка беспокоят проблемы с теплом и светом: в местных чатах они оставляют множество жалоб на отсутствие тепло- и электроснабжения – местами в течение нескольких месяцев, а то и лет.

"На Жилплощадке Кирпичный уже шестой месяц пошёл без электричества, куда только люди не писали, не звонили. И газа нет, считай, 2 года", "230 Стрелковая дивизия, 14, воды нет с прошлого года!", "Ул. 50 Гвардейской дивизии, д. 27, отсутствует отопление на нижних этажах. На улице -10", — цитирует ASTRA жителей украинского города, находящегося под оккупацией РФ с 2014-го.

При этом многие донетчане с ностальгией вспоминают, как жили до оккупации.

"Как хорошо стало с приходом России, не то что при бандеровцах! Тогда так страшно притесняли, что вода шла круглосуточно", — саркастически отметил один из местных жителей.

До начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина исправно поставляла воду на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. При этом платить за нее оккупанты не собирались, накапливая перед КП "Вода Донбасса" многомиллионные долги.

94% питьевой воды, напоминает ASTRA, поступало на Донетчину из канала "Северский Донец – Донбасс". А с 1 мая 2023 года в оккупированном Донецке объявили о начале поступления воды из реки Дон по 200-километровому водоводу "Дон-Донбасс". И, как ощутили на собственной шкуре жители Донецка, ничем хорошим подобные изменения для горожан не закончились.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецке оккупанты заставляют ставить подписи за Путина под угрозой увольнения с работы. Также "поддержать" кандидатуру диктатора мотивируют "альтернативой" в виде отправки на фронт.