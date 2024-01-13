В Донецке оккупанты заставляют ставить подписи за Путина под угрозой увольнения с работы. Фото

В оккупированном россиянами Донецке начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты России. Напомним, что выборы в стране-агрессоре пройдут уже в марте.

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Эти подписи жителей Донецка заставляют ставить под давлением, угрожая им увольнением или мобилизацией на войну против Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, такой "честный" сбор подписей за выдвижение диктатора Путина в президенты проводит руководство металлургического завода "Донецксталь".

Андрющенко опубликовал фото подписного листа, в котором указаны ФИО работников, дата рождения, место жительства и паспортные данные. Возле каждого из них в конце концов должна появиться подпись, свидетельствующая о якобы поддержке самовыдвижения Путина жителями оккупированных территорий.

"Честные выборы Путина Путиным добрались до Донецка. Странно, а где подевалась полная поддержка Путина? Или ее все-таки не было в реалии? Вопросы риторические", – написал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Украины пособники Кремля устроили показательную пропагандистскую акцию – сбор подписей за диктатора Владимира Путина. Практической ценности у мероприятия нет, поскольку выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года.

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