Видимость поддержки вождя: оккупанты на ВОТ привлекли молодежь к сбору подписей за Путина

На временно оккупированных территориях Украины пособники Кремля устроили показательную пропагандистскую акцию – сбор подписей за диктатора Владимира Путина. Практической ценности у мероприятия нет, поскольку выборы президента России запланированы на 15–17 марта 2024 года.

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О деятельности российской пропаганды на ВОТ 7 января рассказал мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram. Он отметил, что для сбора подписей оккупанты используют именно молодежь.

"Сами подписи ни законодательно, ни практически ни на что не влияют – выборы Путина в России и так запланированы на весну", – написал мэр захваченного россиянами города.

Однако пропаганда решила, что "реклама" диктатору лишней не будет.

"Цель оккупантов одна – показать международной аудитории видимость "демократии и поддержки вождя" на ВОТ", – считает Федоров.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что подписи за Путина в украинских населенных пунктах, захваченных врагом, собирают "волонтеры" в сопровождении вооруженных российских военных.

Как писал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия продолжает изменять этнический состав населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Некоторых местных жителей отправляют на работу в РФ, а российских "гастролеров" завозят на ВОТ.

– Российское правительство тестирует новую систему электронного голосования перед президентскими выборами. По всей вероятности, она будет способствовать манипулированию результатами в пользу Путина.

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