'Ждем ВСУ': украинские патриоты устроили смелую акцию в оккупированном Крыму. Фото

В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили смелую акцию сопротивления. Активисты распространили сотни посланий захватчикам в Симферополе и Ялте, напомнив, что полуостров принадлежит только Украине.

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Об этом 25 января сообщили в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента". Активисты также обнародовали фото акции.

"Симферополь, Ялта – это Украина!" – говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что за последние три дня распространили более 150 патриотических плакатов, повязали более 100 желтых лент и нарисовали 20 граффити во временно оккупированных городах Крыма.

"Украинское сопротивление в Крыму есть. Мы продолжаем бороться и ждать ВСУ", – заверили в "Желтой ленте".

Активисты также призвали приобщаться к их движению через чат-бот "Разом".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что "бавовна" в Крыму существенно влияет на логистику оккупантов. Она замедляется или вообще прекращается на время, не обеспечивая потребностей врага с необходимой интенсивностью.

А директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский отметил, что Россия не может построить дорогу из Ростовской области по "сухопутному коридору" в Крым из-за действий ВСУ, а также нехватки рабочей силы. Масштабное строительство пока только в мечтах оккупантов.

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