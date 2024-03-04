ВСУ обезвредили 1150 оккупантов и 22 артсистемы врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев за прошедшие сутки по крайней мере на время обезвредили 1150 военнослужащих российской армии. Также защитники уничтожили сто единиц вражеской военной техники и вооружения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно обновленным на 4 марта 2024 года данным, оккупационные войска РФ потеряли на украинской земле 417 950 личного состава (убитыми и ранеными).

Накануне, кроме живой силы, украинские воины "демилитаризовали" 22 артиллерийские системы (всего 10 210), 21 боевую бронированную машину (12 660), восемь танков (6648), два средства ПВО (698) и одну реактивную систему залпового огня (1004) врага.

Во время российских воздушных атак и налетов защитники сбили одну крылатую ракету (всех 1916) и два БПЛА оперативно-тактического уровня (7845).

На земле бойцы сожгли 42 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 13 374), одну – спецтехники (1621) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 347 самолетов, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 92-й ОШБр ВСУ разбили врага под Бахмутом. Во время боев защитники уничтожили танк, БМП, два МТ-ЛБ и подразделение оккупантов.

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