'Россия воюет против обычной жизни людей': Зеленский рассказал, сколько ракет и 'Шахедов' запустили оккупанты по Украине, и обратился к Западу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку на Украину утром 22 марта. Он подчеркнул, что цели этого удара российских террористов крайне четкие для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома, и даже троллейбусы.

Соответствующее сообщение президент опубликовал в своих соцсетях. Глава государства подчеркнул, что Россия ведет войну против обычной жизни людей.

Президент также выразил соболезнования семьям и близким тех, кто стал жертвой этого террора.

"За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", – говорится в сообщении.

По словам президента, во всех пострадавших от атаки городах необходимые службы уже находятся на месте. Спасатели, работники энергетики, представители областных и местных властей, полицейские, а также коммунальные предприятия активно оказывают помощь жителям. Процесс возобновления электроснабжения продолжается.

Также Зеленский обратился к Западу, подчеркнув, что ценой задержек и откладывания решений по поставке оружия Украине является жизнь мирных жителей.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы", – говорится в сообщении главы государства.

По информации от командования Воздушных сил, в ночь на 22 марта 2024 г. противник выполнил комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ уничтожили 92 воздушные вражеские цели, в частности, 55 "Шахедов" и 37 вражеских ракет.

Всего враг применил 151 средство воздушного нападения.

63 ударных беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – Российская Федерация);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – Российская Федерация, а также временно оккупированный Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область – Российская Федерация);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область – Российская Федерация);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская области – Российская Федерация).

Для отражения ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были уничтожены 92 воздушные цели:

55 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Отметим, что армия России утром в пятницу, 22 марта, подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555/55 по украинским городам. Также россияне запустили ударные БПЛА типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в двигавшийся по плотине троллейбус, из-за чего там полностью перекрыли движение.

Также сообщалось, что войска России утром 22 марта ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

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