«Москва ляжет»: сколько вражеских систем ПВО поразили Силы беспилотных систем с начала года

С начала 2026 годасилы беспилотных систем ВСУ поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них – 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, 124 комплекса радиолокационных станций и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр". По его словам, речь идет о результатах операции "ППОпад-2026", которые за 261 сутки получили видеоподтверждение.

Юбилейной целью стал вражеский "Бук-М3"

Юбилейной, 300-й уничтоженной или пораженной единицей стал российский ЗРК "Бук-М3". Его поразили вблизи населенного пункта Украинка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Всего только в период с 10 по 18 сентября подразделения СБС нанесли точечные удары по 26 объектам вражеской ПВО на ВОТ и непосредственно на территории России, а за период с 1 по 18 сентября было поражено 37 объектов.

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Какие цели были поражены 10–18 сентября

В этот период Силы беспилотных систем нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны противника.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: ЗРК "Бук-М1" (Водяное), ЗРК "Тор-М2" (Евгеновка), ЗРК "Оса" (Тошковка), РЛС "Терек", "Имбир", "Небо-СВ", а также редкие РЛС "Каста 2Е2" и командно-штабные машины к ним вблизи Черногоровки и Снежного.

В Запорожской области: ЗРГК "Тунгуска" (Дорожнянка), РЛС "Каста" (Вишневое) и комплекс ЗРУ (Веселое).

На территории РФ: РЛС "Небо-М" и РЛС "Надгробок 64Н6" в Ростовской области, РЛС в Белгородской области и РЛС "Каста 2Е2" в Краснодарском крае.

В уничтожении и поражении вражеских целей принимали участие подразделения 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадяра", 412-й ОБр СБС "Nemesis", 429-й ОБр СБС "Ахиллес", 59-й ОШБр СБС "Степные хищники", 427-й ОБр СБС "Рарог", 1-го отдельного центра СБС и группировки СБС ГВ БАС "Феникс" ГПСУ.

"Мы устоим. Москва падет", — написал Бровди.

Напомним, Роберт Бровди "Мадяр" рассказал о результатах операции СБС "МоЛоЧКа" против российского теневого флота. По его словам, за десять недель украинские военные "выследили" 285 плавательных средств в Черном и Азовском морях.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября Силы беспилотных систем поразили 34 энергоузла на временно оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Удары были частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

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