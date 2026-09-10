СБС за первую неделю сентября нанесли удары по 34 энергетическим узлам на оккупированных территориях: "Мадяр" раскрыл подробности

За первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по 34 энергетическим узлам на оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Эти атаки являются частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") в своём Telegram-канале.

Вместе с перечнем пораженных энергообъектов он опубликовал видео, на котором показаны кадры ударов.

Среди пораженных объектов — электроподстанции, тяговые подстанции и газораспределительные станции в оккупированных районах. В частности:

– электроподстанция ПС 150 кВ "ЗРК" в Малой Белозерке Запорожской области;

– ПС 150 кВ "Геническая" в Геническе Херсонской области;

– ПС 110 кВ "ДХМЗ-2" в Донском, Донецкой области;

– ПС 110 кВ "Павлопольская" в Орловском Донецкой области;

Главные истории дня

– ПС 330 кВ "Першоконстантиновка" в Херсонской области;

– тяговая подстанция ТПС 150 кВ "Сокологорная" в Розовке Запорожской области;

– Луганская ТЭС в Счастье Луганской области;

– ПС 330 кВ "Михайловская" в Сокологорске Луганской области;

– тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Волноваха-Тяговая" в Волновахе Донецкой области;

– тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Карань" в Андреевке Донецкой области;

– тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Оленевка-тяговая" в Оленевке Донецкой области;

– тяговая подстанция ТПС 110 кВ "Кальчик-Тяговая" в Кальчике Донецкой области;

– газораспределительная станция ГРС "Нижнегорский" в Нижнегорске (Крым);

– ГРС "Наташино" в Наташином в Крыму;

– ПС 110 кВ "Новотроицкая" в Новотроицком Донецкой области;

– ПС 110 кВ "Новоазовская" в Новоазовске Донецкой области;

– ПС 220 кВ "Кировская-220" в Луганске;

– электроподстанция "Морская" в Скадовске Херсонской области;

– ПС 150 кВ "Геническая" в Геническе Херсонской области – повторно;

– ГРС "Евпатория" в Евпатории в Крыму;

– электроподстанция в Бутовом Луганской области;

– электроподстанция в Красном Углу Луганской области;

– электроподстанция в Рыбинском, Донецкой области;

– ПС 330 кВ "Михайловская" в Сокологорске Луганской области – повторно;

– электроподстанция в Кутейниковом Донецкой области;

– электроподстанция в Луганске;

– электроподстанция в Травневом Луганской области;

– ГРС "Вересаево" в Вересаево в Крыму;

– ГРС "Дибровка" в Дибровском в Крыму;

– ГРС "Геройское" в Червоном в Крыму;

– ГРС "Первомайское" в Упорном в Крыму;

– ГРС "Колоски" в Колосках в Крыму;

– ГРС "Азовское" в Майском в Крыму;

– ГРС "Нижнегорск" в Нижнегорске в Крыму.

Операция "Крымский рубильник off" продолжается с 6 июля. За период с 6 июля по 9 сентября Силы беспилотных систем поразили в общей сложности 374 энергоузла, которые используют российские оккупанты на захваченных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 сентября украинские дроны атаковали Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Завод является одним из ключевых предприятий газоконденсатной инфраструктуры региона и входит в состав Уренгойского газодобывающего комплекса. При этом расстояние от Украины до Нового Уренгоя составляет около 3200 км по прямой, а проектная мощность предприятия — около 19,5 млн тонн сырья в год.

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